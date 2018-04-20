"Значок "21+": фото "правой руки" Лаврова разозлило сеть

Захарова позирует возле зеркала и делает селфи в стиле гламурных девушек.

Сеть удивило странное фото официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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"Правая рука" Лаврова похвасталась новым образом в своем Instagram и призвала всех отправляться в тренажерный зал.

"Да уж, весной Маша особенно страшна. Они что, "Новичок" сначала на Захаровой испытывали? П.С. Маша может уехать из Рязани, но не Рязань - из Маши. Тут надо ставить везде значок "21+" и приписку "старикам, детям, беременным, нервным не показывать", - прокомментировал в Facebook фото Захаровой политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Ну, что ж ты страшная такая", "И это лицо МИД России", - пишут комментаторы.

Ранее в сеть слили видео попыток Захаровой зачитать заявление об авиаударах в Сирии.