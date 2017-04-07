Трансляцию отключили? Давайте еще раз: в сеть слили видео попыток Захаровой зачитать заявление об авиаударах в Сирии

В сети появилось видео, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова пытается сделать заявление по поводу удара авиации США в Сирии по телевидению.

На видео заметно, как Захарова останавливала свое выступление несколько раз и давала указания работникам телеканалов. Эти моменты и попали в прямой эфир одного из центральных телеканалов РФ.

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На видео также заметно, что после нескольких попыток Захарова разнервничалась.