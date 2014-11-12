Амурские тигры бегут из России: Устин ушел в Китай вслед за путинским Кузей

Амурский тигр Устин, последние трое суток находившийся в западной части острова Большой Уссурийский, отправился исследовать Китай, сообщает «Восток-Медиа».

Вечером 11 ноября хищник пересёк границу с Китаем. Зверь прошел по кромке воды и сейчас находится в 6 километрах от российско-китайской границы.

«По нашим данным, Устин продолжает исследовать территорию в поисках благоприятного, с точки зрения пропитания, места для жизни. Тигр продолжает двигаться вдоль кромки воды, удаляясь от России. Но он в любой момент может повернуть или решить переплыть реку. Сейчас контролировать перемещение хищника взялись ещё и китайские специалисты, которые будут рассказывать нам о его похождениях», — рассказал пресс-секретарь ФБУ специнспекция «Тигр» Виктор Сердюк.

Читайте такжеВ России автомобиль сбил женщину, которая купалась в бассейне

Напомним, Устин второй за последние 2 месяца амурский тигр, который ушёл из России в Китай, — ранее туда мигрировал Кузя, которого на волю выпустил Владимир Путин.

Как ранее сообщалось, амурского тигра Устина выпустили на свободу в июне этого года в Приморье. В минувшие выходные он нагулял по хабаровскому побережью почти 7 километров. За время своей вылазки тигр ни разу не встретился с людьми и никаких проблем не доставил. Тогда о вылазке хищника стало известно также благодаря информации со спутника. Первые данные о «гастролирующем» звере появились 6 ноября, когда оставшиеся на Большом Уссурийском острове жители заметили в полупустом посёлке следы тигра

Кузя освоился в своих новых угодьях и комфортно чувствует себя там благодаря обилию пищи. Не так давно китайцы обнаружили останки кабана, которым обедал тигр.