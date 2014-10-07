Амурский тигр, выпущенный Путиным, сбежал в Китай из-за голода

17:10, 07 октября 2014
Курьёзы
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Тигр Кузя, выпущенный российским президентом Владимиром Путиным в мае в Амурской области, уплыл по реке в Китай

Тигр отправился в Китай / Фото пресс-службы президента РФ

В сентябре в поисках пищи животное перешло в Еврейскую автономию, а 5 октября – переплыло Амур и направилось в Китай, сообщает "Новая газета" со ссылкой на замначальника управления Росприроднадзора по ЕАО Василия Горобейко.

По словам Горобейко, он обеспокоен, что в густонаселенной сельской  местности,  куда попал зверь, его "никто не ждет с распростертыми объятьями".

Читайте такжеНа день рождения украинцы пожелали Путину не вернуться из тайгиПредполагается, что о сбежавшем "тигре Путина" китайской стороне сообщат по каналам МИД.

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