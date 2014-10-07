Амурский тигр, выпущенный Путиным, сбежал в Китай из-за голода

В сентябре в поисках пищи животное перешло в Еврейскую автономию, а 5 октября – переплыло Амур и направилось в Китай, сообщает "Новая газета" со ссылкой на замначальника управления Росприроднадзора по ЕАО Василия Горобейко.

По словам Горобейко, он обеспокоен, что в густонаселенной сельской местности, куда попал зверь, его "никто не ждет с распростертыми объятьями".

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