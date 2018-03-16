Кошка в печали растрогала пользователей сети (фото)

На Reddit пользователи решили доказать, что кошки тоже умеют любить.

В сети опубликовали фотографию кошки по кличке Пепе посреди пустой комнаты. Автор снимка рассказала, что животное не смогло смириться с переездом соседки.

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Так, пользовательница Reddit под ником hopawfmahdiq написала, что кошка продолжает приходить в помещение и грустить в одиночестве.

Переживания кошки тронули сеть, под постом появилось много комментариев, в которых пользователи ресурса делятся своими историями привязанности животных.

Ранее сеть покорило смешное видео со странным котом, который способен мгновенно менять эмоции. На нем кот борется с рукой владельца. Как можно увидеть, сначала животное ведет себя очень агрессивно, однако через мгновение падает на диване, притворяясь мертвым. Автор ролика подписал его "села батарейка".