В сети показали уборку снега по-киевски (видео)
16:09, 13 марта 2018Курьёзы
698 0
В соцсетях предполагают, что коммунальщики так делают, потому что раскатанный по дороге снег тает быстрее, чем сугробы.
Коммунальщики решили так бороться с мартовским снегом / Скриншот
Работник коммунальных служб столицы разбрасывают грязный снег по проезжей части одной из улиц.
Читайте такжеВот это замело: Кривой Рог заполонили снеговики (видео)
Видеозапись опубликована на странице "Киев автомобильный" в Facebook. На ней видно, как водитель сначала собирает снег ковшом с обочины, а затем раскатывает его по дороге.
В сети предположили, что он облегчает работу для снегоуборочной машины. Однако ему ответили, что та так ничего и не убрала.
Коммунальщики разбрасывают снег по дороге
Ранее заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опубликовал скриншоты переписки с женщиной, возмущенной неубранным снегом. В ходе переписки выяснилось, что претензии женщины - к властям Запорожья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter