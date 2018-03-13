В сети показали уборку снега по-киевски (видео)

16:09, 13 марта 2018
Курьёзы
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Коммунальщики решили так бороться с мартовским снегом / Скриншот

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Видеозапись опубликована на странице "Киев автомобильный" в Facebook. На ней видно, как водитель сначала собирает снег ковшом с обочины, а затем раскатывает его по дороге. 

В сети предположили, что он облегчает работу для снегоуборочной машины. Однако ему ответили, что та так ничего и не убрала.

Ранее заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опубликовал скриншоты переписки с женщиной, возмущенной неубранным снегом. В ходе переписки выяснилось, что претензии женщины - к властям Запорожья.

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Теги: #Киев#уборка снега