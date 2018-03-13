В сети показали уборку снега по-киевски (видео)

В соцсетях предполагают, что коммунальщики так делают, потому что раскатанный по дороге снег тает быстрее, чем сугробы.

Работник коммунальных служб столицы разбрасывают грязный снег по проезжей части одной из улиц.

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Видеозапись опубликована на странице "Киев автомобильный" в Facebook. На ней видно, как водитель сначала собирает снег ковшом с обочины, а затем раскатывает его по дороге.

В сети предположили, что он облегчает работу для снегоуборочной машины. Однако ему ответили, что та так ничего и не убрала.

Ранее заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опубликовал скриншоты переписки с женщиной, возмущенной неубранным снегом. В ходе переписки выяснилось, что претензии женщины - к властям Запорожья.