Перепутала область: таксистка опозорилась, пытаясь упрекнуть заммэра Днепра за неубранный снег

Чиновник Лысенко стал звездой интернета, пообщавшись с возмущенной женщиной и опубликовав переписку.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опубликовал скриншоты переписки с женщиной, возмущенной неубранным снегом. В ходе переписки выяснилось, что претензии женщины - к властям Запорожья.

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Женщина начала переписку с вопросов: "вы давно исповедывались?" и "когда закончите врать людям?". После просьбы Лысенко перейти к "конкретике" женщина перечислила улицы, на которых снег не убран. Она подчеркнула, что является не "какой-то вредной бабой", а водителем такси. "Позор вам!", - написала она чиновнику. Но в итоге выяснилось, что она из Запорожья. Переписка заканчивается вопросом, к кому из представителей властей в Запорожье она может обратиться.

Лысенко опубликовал переписку в ночь на 28 января. Днем 29 января запись набрала более 3,4 тысяч лайков и более 1,8 тысяч пользователей поделились записью.

О переписке написали российские интернет-СМИ, в частности, Meduza и Лентач. Читатели Лентача в комментариях отметили, что в России с представителями властей не так просто вступить в подобную переписку, что похвально для Лысенка.

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