В США создали прототип манекена для краш-тестов, который имитирует пасажира с лишним весом

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"У полных людей шансы погибнуть в ДТП на 78% выше. Причина (разработки) в том, что люди полнеют. Люди полнеют в среднем возрасте. Поэтому они занимают неправильное положение в сиденье (автомобиля)", — заявил глава Humanetics Крис ОКоннор (Chris O'Connor).

По его словам, рост числа полных водителей заставил компанию заняться разработкой соответствующих манекенов, имитирующих водителей и пассажиров автомобилей с избыточным весом. К настоящему моменту создан прототип манекена весом более 120 килограммов, индекс массы тела (ИМТ) которого равен 35.

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ИМТ является величиной, которая позволяет оценить степень соответствия массы тела человека и его роста. Тем самым можно определить, является ли масса тела недостаточной, нормальной или избыточной. Нормальным ИМТ считается значение от 18,5 до 25.

Эксперты Humanetics также подсчитали, что риск получить серьезные травмы в ДТП увеличивается с возрастом. Так, риск получить тяжелую травму у человека старше 50 лет возрастает на 20%, а у человека старше 80 лет — на 40%. В настоящий момент специалисты компании приступили к созданию соответствующих манекенов, прототип которых может появиться в 2015 году.