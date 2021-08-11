За такие вещи можно было оказаться за решеткой.

В Тернополе открыли выставку уникальных вышитых вещей 30-40-х годов прошлого века. Здесь можно найти все – от полотенца до галстука.

Об этом сообщает ТСН.

На все экспонаты не просто нанесена украинская вышивка, но на них есть национальная символика. Здесь можно увидеть полотенца с сине-желтой вышивкой, строками из стихов Тараса Шевченко, гимном Украины, а также трезубцами. Кроме того, на выставке представлена салфетка, на которой вышит портрет девушки в украинских национальных нарядах.

Местные жители 90 лет назад с помощью вышивки пытались продемонстрировать свою национальность, но зачастую их прятали, ведь за это можно было попасть в тюрьму. В годы независимости раритеты передали Тернопольскому краеведческому музею.

Как ранее сообщал УНИАН, скульптуры Иоганна-Георга Пинзеля привезли в Киев. Работы выдающегося художника 18 века можно увидеть в Национальном заповеднике "София Киевская".

Украинец Иоганн-Георг Пинзель – один из самых ярких представителей позднего барокко и рококо. Работы галицкого мастера украшают костелы и музеи не только в Украине, но и в Польше, и в Германии, и во Франции.

Автор: Анастасия Горбачева