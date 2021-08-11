Иоганн-Георг Пинзель – один из самых ярких представителей позднего барокко и рококо.

Скульптуры Иоганна-Георга Пинзеля привезли в Киев. Работы выдающегося художника 18 века можно увидеть в Национальном заповеднике "София Киевская".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В деревянных работах выдающегося художника воплощены человеческий характер и эмоции - первое, что выделяют искусствоведы уже почти три столетия. Украинец Иоганн-Георг Пинзель – один из самых ярких представителей позднего барокко и рококо.

Работы галицкого мастера украшают костелы и музеи не только в Украине, но и в Польше, и в Германии, и во Франции. Например, в Лувре распятие Христа долго реставрировали и возобновляли, чтобы сохранить.

Увидеть экспозицию можно будет в течение полугода.

Как ранее сообщал УНИАН, необычную инсталляцию открыли в Киеве возле арки Дружбы народов. Скульптуру "плывущего человека" в 2022 году представят на самом необычном фестивале Burning Man в США.

Инсталляция является деревянной конструкцией человека, который плывет абсолютно обнаженный. Необычная скульптура называется Merman и имеет размеры 3х3х12 метров. На ее создание авторы получили официальный грант от организаторов Burning Man.

Автор: Анастасия Горбачева