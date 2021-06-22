Певица обрадовала фанатов новым снимком.

Украинская певица Наталья Могилевская предстала в новом образе. Звезда надела белый костюм и телесный топ с глубоким декольте.

Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-блоге.

Могилевская в таком наряде сверкнула роскошной грудью, и завела сеть.

"Вау", "Шикарная", "Сильно", "Какая красивая", "Вы наша королева", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич