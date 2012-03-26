Крымские татары не верят в случайный погром на кладбище

Меджлис крымских татар требует от прокуратуры Крыма разобраться в расследовании дела о погроме мусульманских могил на кладбище в поселке Мирный Симферопольского района, сообщила пресс-служба меджлиса.

«Следствие проигнорировало явные следы попыток разрушения на сохранившихся надмогильных памятниках. Эти следы не имеют какой-либо связи с автомобильным наездом, - говорится в заявлении меджлиса. - Возмутительно, что органы милиции всерьез пытаются убедить общество в том, что объяснение подозреваемого соответствует действительности».

20 марта на кладбище нашли 4 повреждённых могилы. На одной - разрушено надгробие, по двум (в том числе - одной свежей) прокатились на машинах, еще одну, похоже, били ногами. Спустя день милиция отчитались о задержании подозреваемого. Он заявил, что повредил могилы случайно, мол, его автомобиль застрял на кладбище. В результате буксировки и заноса машина врезалась в надгробия и повредила могилы.

Меджлис заявляет, что акты вандализма, совершаемые в Крыму в отношении мусульманских кладбищ и мечетей, «приобретают системный характер».