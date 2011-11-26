Мужчина получил $3 миллиона в банке по липовой справке
10:44, 26 ноября 2011Крым
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Прокуратура возбудила дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения руководителем предприятия трех миллионов долларов кредита в коммерческом банке по поддельным документам, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«С помощью поддельной справки о доходах руководитель завладел денежными средствами в особо крупном размере», - говорится в пресс-релизе.
Действия получателя кредита квалифицированы как мошенничество и подделка документов - статьи 190 и 358 Уголовного кодекса Украины.
Следствие по делу поручено налоговой милиции.
Другие подробности не сообщаются.
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