Конструктор фрегата "Гетман Сагайдачный" получил памятный знак

Главный конструктор фрегата «Гетман Сагайдачный» Анатолий БАЛАБУШКО награжден памятным знаком «За содействие Военно-морским силам Украины», сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Начальник военно-научного отдела штаба командования ВМС капитан 1-го ранга Василий РАДЧУК вручил знак главному конструктору проектов Казенного опытно-проектного центра кораблестроения в пятницу в Николаеве.

Офицер также зачитал от имени командующего Военно-морских сил Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА поздравление БАЛАБУШКО с 60-летием.

БАЛАБУШКО является руководителем группы технического сопровождения и авторского надзора, «отцом» проекта кораблей, к которым относится и флагманский корабль «Гетман Сагайдачный».

Экипаж фрегата присоединился к поздравлениям юбиляру: была проведена прямая телефонная связь между командованием корабля и конструктором. Украинские военные моряки поблагодарили за фрегат и пожелали БАЛАБУШКО новых достижений.