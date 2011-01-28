Против экс-спикера Крыма завели второе дело

Прокуратура Крыма в пятницу возбудила уголовное дело против бывшего председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО по подозрению в превышении служебных полномочий при распоряжении имуществом республиканского санатория "Россия" в Ялте, сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Наталия БОЯРКИНА.

"Чиновник принял решение о передаче здания коттеджа апартаментов в аренду без вынесения вопроса на рассмотрение крымского парламента по заниженной арендной ставке, в результате чего государству нанесен убыток на сумму почти 200 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Украины.

Дело возбуждено по части 3 статьи 365 "превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Прокуратура 21 января возбудила против ГРИЦЕНКО уголовное дело по той же статье. Он подозревается в причастности к незаконной передаче коммерческим структурам около 5 тысяч га земли военного совхоза "Азовский" на востоке Крыма во время работы председателем Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы). Ущерб составляет 23 миллиона гривен.

Милиция задержала ГРИЦЕНКО 24 января в Симферополе. Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.