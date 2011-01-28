Совмин Крыма требует погасить долги по зарплате ко дню смеха

Заместитель председателя Совета министров Крыма Екатерина ЮРЧЕНКО заявила, что министерства и республиканские комитеты, мэрии и райгосадминистрации должны до 1-го апреля обеспечить полное погашение задолженности по заработной плате на предприятиях всех форм собственности.

В частности, в январе и феврале ежемесячно на 33,3%, в марте - на 33,4%, сообщила пресс-служба крымского правительства.

По информации вице-премьера, нет долгов по зарплате на предприятиях Армянска и Сак, а также Черноморского района. Существенное снижение задолженности отмечается в Алуште, Евпатории, Красноперекопске, Кировском и Советском районах.

Долги растут в Керчи, Джанкое, Красноперекопском, Красногвардейском и Нижнегорском районах. Продолжает увеличиваться задолженность на предприятиях, которые координируют министерства и ведомства Крыма.

Правительство автономии неоднократно обращалось к руководителям городов и районов по поводу погашения задолженности в регионах. По словам ЮРЧЕНКО, город или район «не может претендовать на участие в использовании государственных средств, если он не работает над погашением задолженности по зарплате».

«Те задачи, которые были поставлены президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Кабинетом министров Украины и главой крымского правительства Василием ДЖАРТЫ по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, не выполнены. Каждый чиновник ответит за то, что не были приняты меры в его регионе», - заявила вице-премьер Совмина.