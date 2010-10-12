Шеф МВД летает отдыхать в Крым самолетами внутренних войск?

Депутат Верховной Рады из фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ утверждает, что министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ за семь месяцев пребывания на должности осуществил 38 перелетов самолетами внутренних войск МВД, из которых половина - в Крым.

«Зная о жесткой негативной общественной реакции и громком скандале с использованием служебной авиации экс-министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, господин МОГИЛЁВ за 7 месяцев пребывания на должности министра внутренних дел Украины решил «превзойти» своего предшественника в несколько раз. Ознакомившись с хронологией использования служебной авиации министром, возникают серьезные подозрения в злоупотреблении и превышении власти МОГИЛЁВЫМ при осуществлении им многих перелетов», - сказал МОСКАЛЬ, которого цитирует пресс-служба партии «Народная самооборона».

Пресс-служба предоставила список перелетов МОГИЛЁВА:

19.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

19.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

21.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

22.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

31.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

31.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

05.08.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

06.08.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

12.08.2010 г. - Херсон - Бельбек (Севастополь)

13.08.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

12.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

12.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

04.09.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

04.09.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Донецк

05.09.2010 г. - Донецк - Симферополь

05.09.2010 г. - Симферополь - Киев (Жуляны)

21.09.2010 г. - Киев (Жуляны) - Симферополь

22.09.2010 г. - Симферополь - Киев (Жуляны)

08.08.2010 г. - Александрия - Симферополь

По словам МОСКАЛЯ, он направил депутатские обращения в генеральную прокуратуру, контрольно-ревизионное управление и счетную палату, чтобы «проверить правомерность и целесообразность использования бюджетных средств МВД Украины на осуществление перелетов МОГИЛЁВА на самолетах внутренних войск».

Директор департамента связей с общественностью МВД Дмитрий АНДРЕЕВ заявил УНИАН: информация о том, что МОГИЛЁВ летал на самолетах ВВ во время отпуска не отвечает действительности. При этом руководитель департамента подтвердил, что министр действительно пользуется самолетами внутренних войск, но лишь для командировок, которых, по словам АНДРЕЕВА, у МОГИЛЁВА много по всей стране.

«Информация Геннадия МОСКАЛЯ была подана таким образом, чтобы сконцентрировать внимание лишь на Крыме», - сказал АНДРЕЕВ.