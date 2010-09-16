До "кучмовского" уровня состояние свободы слова еще не скатились

Журналисты, опрошенные фондом "Демократические инициативы", оценили состояние свободы слова в Украине в 4,3 балла по десятибалльной шкале.

Руководитель фонда Ирина БЕКЕШКИНА, презентуя результаты экспертного опроса, заявила, что эта оценка значительно хуже, чем была во время опроса журналистов в марте 2005 года - тогда они оценили свободу слова в 7 баллов, - но все же лучше, чем в марте 2004 года (2,4 балла).

"Во всяком случае, если говорят, что мы дошли до кучмовского уровня, то это неправда", - сказала БЕКЕШКИНА.

Главную ответственность за цензуру журналисты возлагают на владельцев СМИ. Дальше по уровню "вины" идут менеджмент СМИ, самоцензура журналистов, президент Украины и его администрация, местные органы власти, политические силы, которые входят в правящую коалицию, правительство и подчиненные ему структуры, в том числе милиция, а также служба безопасности.

Опрос проводился 8-15 сентября. Опрошены 29 журналистов, среди которых: Юлия МОСТОВАЯ, Андрей КУЛИКОВ, Наталия ЛИГАЧЕВА, Вахтанг КИПИАНИ, Юрий ЛУКАНОВ, Роман СКРИПИН.