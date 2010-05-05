Севастополь в День Победы посетит высокая российская делегация

Представительная российская делегация примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе 9 мая по случаю 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, передает УНИАН.

"Мы ожидаем визит серьезной российской делегации в Севастополь на праздник Победы… Я совершенно определенно могу сказать, что это будет высокое представительство", - сказал дипломат в Симферополе, не уточнив, кто именно войдет в состав делегации.

По словам ЗУРАБОВА, одной из целей его приезда в Крым является подготовка визита россиян на парад в Севастополь.

Посол заявил, что 65-летие Победы - это "общий праздник".