Севастополь в День Победы посетит высокая российская делегация
17:41, 05 мая 2010Крым
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Зурабов приехал готовить визит
|© УНИАН
"Мы ожидаем визит серьезной российской делегации в Севастополь на праздник Победы… Я совершенно определенно могу сказать, что это будет высокое представительство", - сказал дипломат в Симферополе, не уточнив, кто именно войдет в состав делегации.
По словам ЗУРАБОВА, одной из целей его приезда в Крым является подготовка визита россиян на парад в Севастополь.
Посол заявил, что 65-летие Победы - это "общий праздник".
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