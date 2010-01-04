Русская община Крыма заявляет о нападении на свою штаб-квартиру
13:47, 04 января 2010Крым
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Подозревает мелких маргиналов
Неизвестные разрисовали здание штаб-квартиры Русской общины Крыма в Симферополе во время новогодних праздников, утверждает пресс-служба организации.
В общине не исключают: это сделали "мелкие маргинальные организации".
"Нападки и провокации в отношении Русской общины Крыма со стороны украинских националистов участились после создания в Крыму Всекрымского общественно-политического движения "Русское единство", одним из основателей которого является Русская община", - заявляют в руководстве организации, сообщает пресс-служба.
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