32 из 177 детей выписаны из больницы

32 ребенка, которые были госпитализированы с отравлением в городе Джанкой в Крыму, выписаны из больницы.

Лечение и наблюдение за выписанными детьми будет осуществляться дома под надзором врачей. Медикаментами дошколята обеспечены. Родители получили информацию о лечении, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

С предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” были госпитализированы 177 детей в возрасте от 1,9 до 7 лет. Легкое течение заболевания - у 110 пациентов, средней тяжести - у 67, тяжелых нет. Лечение проводится бесплатно, медикаментов достаточно.

Заболевания детей с проявлениями острого гастроэнтероколита наблюдаются у воспитанников 8 из 9 детских садов Джанкоя. В этих заведениях воспитываются 1105 детей.

3 и 4 сентября были закрыты детские сады № 5 и 9, из которых госпитализировано большинство детей. Во всех садах, которые посещали госпитализированные дети, обследованы сотрудники и воспитанники, отобраны для исследования продукты, вода и смывы.

Созданы и работают 33 мобильные бригады медицинских работников, которые проводят осмотры детей дома. Все дети, включенные в плановые осмотры, осмотрены специалистами.

Первый ребенок был госпитализирован утром 3 сентября.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

В Джанкой с целью проверки сложившейся санитарно-эпидемической ситуации, локализации, стабилизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает правительственная комиссия.