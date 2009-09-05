32 отравившихся ребенка выписали из больницы
Медикаментами дошколята обеспечены
32 ребенка из 177 детей, которые были госпитализированы с отравлением в городе Джанкой в Крыму, выписаны из больницы.
Лечение и наблюдение за выписанными малышами будет осуществляться дома под надзором врачей. Медикаментами дошколята обеспечены. Родители получили информацию о лечении, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
С предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” были госпитализированы 177 детей в возрасте от 1,9 до 7 лет. Легкое течение заболевания - у 110 пациентов, средней тяжести - у 67, тяжелых нет. Лечение проводится бесплатно, медикаментов достаточно.
Заболевания детей с проявлениями острого гастроэнтероколита наблюдаются у воспитанников 8 из 9 детских садов Джанкоя. В этих заведениях воспитываются 1105 детей.
Во всех садах, которые посещали госпитализированные дети, обследованы сотрудники и воспитанники, отобраны для исследования продукты, вода и смывы.
Работают 33 мобильные бригады медицинских работников, которые проводят осмотры детей дома. Все дети, включенные в плановые осмотры, осмотрены специалистами.
Первый ребенок был госпитализирован утром 3 сентября.
По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.
В Джанкой с целью проверки сложившейся санитарно-эпидемической ситуации, локализации, стабилизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает правительственная комиссия.