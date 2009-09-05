На улицах Симферополя проводят профилактику фашизма

Акция "Профилактика фашизма" стартовала в Симферополе.

Активисты молодежной организации Русской общины Крыма - Русского молодежного центра Крыма - на центральных улицах города раздавали листовки о "фашистской деятельности" националистических организаций в Крыму и расклеивали стикеры с контактами, по которой люди могут обращаться с информацией о фашистских организациях и молодежных фашистских движениях в Симферополе.

"Эта бессрочная акция, она будет проводиться систематично один раз в две недели", - цитирует пресс-служба Русской общины одного из организаторов мероприятия, специалиста орготдела Русского молодежного центра Крыма Даниила Павленко.

Сегодня активисты раздали более тысячи информационных листовок и расклеили пятьсот стикеров, сообщил специалист Русской общины Крыма по работе с молодежью Владимир Кириллов. "Это свидетельствует о хорошем старте проекта", - считает он.