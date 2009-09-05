В Крыму открыли лабораторию по проверке продуктов на ГМО

Лабораторию для проверки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО) открыли в Симферополе.

Проверки с сентября проводятся на базе испытательного центра «Крымстандартметрологии».

Как сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта, это первая в Крыму лаборатория молекулярно-генетических испытаний продукции. Она аккредитована в Национальном агентстве по аккредитации Украины. Лаборатория создана за средства предприятия.

Как отметили в пресс-службе, создание в Симферополе лаборатории молекулярно-генетических испытаний даст возможность предпринимателям не только Крыма, но и южных областей Украины проверять сырье и продукцию на наличие ГМО, а в случае наличия – определить их количество.

Недавно в системе Госпотребстандарта были открыты лаборатории генетически-молекулярных испытаний ГМО в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье на базе испытательных центров «Волыньстандартметрологии» (Луцк), «Кривбасстандартметрологии» (Кривой Рог) и «Луганскстандартметрологии» (Луганск). Кроме того, с 2007 года аналогичная лаборатория действует в «Укрметртестстандарте» (Киев), с 2008 года - в «Винницастандартметрологии» (Винница).

До конца 2009 года планируется открыть еще несколько лабораторий генетически-молекулярных испытаний.

Постановлением Кабинета министров с 1 июля 2009 года должа осуществляться обязательная этикетировка пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы.