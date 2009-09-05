Отравление в Джанкое: часть детей готовится к выписке из больницы

Количество госпитализированных дошкольников в крымском городе Джанкой с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» составляет более 170-ти человек.

«Несколько часов назад был 171 ребеночек. Тяжелых не было, в основном - легкие», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Возможно, уже сегодня из больницы начнут выписывать часть детей, состояние которых значительно улучшилось.

Первый ребенок был госпитализирован в больницу в 8.00 3-го сентября.

Медицинские и санитарные службы проводят исследования по установлению причин происшествия.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры Крыма, установлены нарушения со стороны «ответственных лиц, которые допустили поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов».