Крым задолжал «Газу Украины» за голубое топливо 125 млн. грн.

Общая задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики Крымской автономии перед компанией «Газ Украины» за потребленный газ по состоянию на сегодня составляет 124 млн. 564 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ДК «Газ Украины» НАК «Нефтегаз Украины».

Задолженность Севастополя составляет 47 млн. 798 тыс. грн.