С 3 февраля звоним по-новому

С 3 по 18 февраля 2009 года состоится переход на новый формат набора номеров экстренных, информационно-справочных и служб заказа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Укртелеком».

При переходе на новую систему нумерации существующие сокращенные номера экстренных служб 0Х будут заменены на 10Х:

Пожарная охрана – 01 на 101; милиция – 02 на 102; скорая медицинская помощь – 03 на 103; аварийная служба газовой сети – 04 на 104.

«Переход на новую нумерацию будет осуществляться филиалами ОАО «Укртелеком», начиная с 3 февраля, и будет завершен до 18 февраля во всех населенных пунктах страны», - отмечается в сообщении.

В городах, где существуют соответствующие технические возможности коммутационного оборудования, в течение месяца будет действовать два формата набора (старый – 0Х и новый 10Х). Во всех других населенных пунктах формат номера будет изменен в определенный день осуществления перехода.

По данным компании, для информирования населения будут задействованы все имеющиеся автоответчики. Срок работы автоответчиков будет определяться, исходя из объемов звонков, который будет поступать на старый формат набора.

Полную информацию обо всех новых форматах набора можно получить по телефону справочно-информационной службы 09 до осуществления перехода или по телефону 109 после его завершения.

Также с формата 0ХХ на формат 1ХХ будут заменены номера информационно-справочных услуг телефонных сетей общего пользования ОАО «Укртелеком»:

Информационно-справочная услуга АМТС (МТС) – 070 на 170; Принятие заказов на разговоры с населенными пунктами Украины – 071 на 171; Справочная услуга заказов разговоров с населенными пунктами Украины – 072 на 172; Справочная услуга заказов международных разговоров – 073 на 173; Принятие заказов на разговоры из гостиницы – 074 на 174; Принятие заказов на международные разговоры – 079 на 179; Справочная услуга по предоставлению номеров – 09 на 109; Централизована служба бюро ремонта телефонов – 08(008) на 1508.

Одновременно, по данным ”Укртелекома”, в Украине внедряются новые единые сокращенные номера для служб: справки о сокращенных номерах – 120; службы точного времени – 121; прогноз погоды – 122.

Справка УНИАН. Переход на новую систему нумерации происходит согласно Приказу Министерства транспорта и связи Украины от 23.11.2006 года №1105 «Об утверждении Национального плана нумерации Украины» с изменениями, внесенными приказами Минтранссвязи от 13.02.2008 года №168 и от 24.09.2008 года №1178, а также от 29.09.2008 года №1200 «Об утверждении плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины» и с целью обеспечения реализации 1-го этапа перехода на Национальный план нумерации Украины – высвобождения цифры «0» как первой цифры номеров служб экстренного вызова, заказных и справочно-информационных услуг.