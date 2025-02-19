22 февраля в 9-00 в Киевском Дворце спорта состоится официальное открытие национального спортивного фестиваля Sport Unity Ukraine, который объединяет восемь видов спорта и национальные федерации: ММА, Брейкинг, Бокс, Бодибилдинг, Стрит воркаут, Армреслинг, Proka4 dance Fest, Бразильское Джиу-Джитсу, Адаптивный спорт.

Цель проекта "Sport Unity Ukraine" - стать уникальной платформой, объединяющей различные виды спорта, танцы и другие активности с целью популяризации здорового образа жизни.

Мероприятия имеют целью формирование сильной, здоровой и целеустремленной нации. Благодаря демонстрации спортивных возможностей и достижений Sport Unity Ukraine мотивирует украинцев к активности и физическому развитию. Мероприятия направлены на поддержку молодого поколения в их личностном росте, умении работать в команде и достигать целей.

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На спортивном фестивале будут представлены следующие виды спорта: ММА - искусство смешанных единоборств, Брейкинг, Бокс, Бодибилдинг, Стрит воркаут, Армреслинг, Современный танец, Джиу-джитсу.

В этом году в рамках Sport Unity Ukraine запланировано 12 масштабных событий, в частности Чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнес-челленджи, спортивные конференции, велопробеги, мастер-классы и установление спортивных рекордов.

Проект получил поддержку Министерства молодежи и спорта Украины, ОО "Сила Защитников" и ряда партнеров, среди которых компания Orthomol.life, которая руководствуется идеей здорового образа жизни и помогает развивать спортивное сообщество Украины.

В программе: 9:00 - начало регистрации спортсменов, 10:00 - начало соревнований по категориям, 17:00 - начало награждений по категориям, 18:30- гала-концерт и выступления специальных гостей.

Нужна аккредитация - по ссылке.

Дополнительная информация:

Сайт: https: //sportunity.com.ua/,

Instagram: https: //www.instagram.com/sport.unity.ukraine,

E-mail: info@sportunity.com.ua,

+380977299029; +380970299029