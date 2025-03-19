На Миколайчук OPEN покажут ранее недоступный фильм по сценарию Ивана Миколайчука

Фестиваль состоится в Черновцах с 14 по 21 июня под лозунгом "Человек в центре истории".

Международный фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN, который традиционно медийно поддерживает 1+1 media, продолжает возвращать наследие Ивана Миколайчука современному зрителю. В прошлом году фестиваль отсканировал с пленки фильм "Иду к тебе" (1971) совместно с Довженко-Центром при содействии и финансовой поддержке ОО "Свободная полоса" и культурно-художественного центра имени Ивана Миколайчука. Теперь ленту можно посмотреть легально на онлайн-платформе Довженко-Центра.

В этом году украинские зрители смогут увидеть еще одну работу Ивана Миколайчука, которая с 1986 года существовала только на пленке и была недоступна для просмотра. Это биографическая драма "И в звуках память отзовется..." Тимофея Левчука (1986), которую отсканировали специально для фестиваля усилиями Миколайчук OPEN, Довженко-Центра и культурно-художественного центра имени Ивана Миколайчука. Премьера ленты состоится 15 июня - в день рождения Ивана Миколайчука, который выступил сценаристом фильма.

""И в звуках память отзовется..." - один из тех фильмов с участием Ивана Миколайчука, о котором почти нет информации в открытом доступе, и который по сути никто не видел. Все потому, что он существовал только на пленке, а затем посмотреть его было очень непросто. Это несправедливо, ведь лента стоит того. Плюс ее создала команда суперзвезд: сценарий написали Иван Миколайчук и литератор-шестидесятник Иван Драч, в режиссерском кресле - Тимофей Левчук, который снял байопики об Иване Франко и семье Коцюбинских, в ролях - звездная Ольга Сумская и Федор Стригун, который снимался в семи фильмах с участием Миколайчука. Мы очень хотели, чтобы об этом кино наконец начали говорить и с помощью Довженко-Центра и культурно-художественного центра имени Ивана Миколайчука смогли воплотить нашу мечту", - комментирует выбор фильма программный директор Миколайчук OPEN.

Видео дня

Любовь молодого Лысенко, героиню Настю, сыграла украинская актриса Ольга Сумская. На тот момент ей было 18 лет. Ольга Сумская также стала музой Миколайчук OPEN: уже третий раз подряд фестиваль чествует украинскую актрису, которая снималась в ленте Ивана Миколайчука. Ольга Сумская поделилась своими мыслями о важности показа фильма, которого еще не видели онлайн:

"Мне 18. Третий курс театрального. К нам на экзамены пришли представители киногруппы "Троянди для маэстро" - такое рабочее название имел фильм "И в звуках память отзовется...". Искали юную актрису на роль первой любви Николая Лысенко. После экзаменов подошли ко мне и пригласили на кинопробы, которых фактически и не было, потому что при встрече на студии им. А. Довженко с режиссером-постановщиком фильма, Тимофеем Левчуком, все сразу и решилось. Мы пообщались, он пристально осмотрел меня глазами мастера и сказал: "Это и есть Настенька!". И уже через пару недель я была на съемочной площадке. Когда просматриваю свои фильмы тех времен, только сейчас осознаю, что мы творили историю. Очень приятно, что наше кино о выдающемся украинском композиторе Николае Лысенко, наконец найдено для зрителя", - рассказала Ольга Сумская.

Лента следит за жизнью Лысенко с начала карьеры до конца жизни. Украинский композитор отправляется на прогулку по Киеву. По дороге память возвращает его в прошлое: сначала в детство, в село Гриньки, Киевская губерния (ныне Полтавская область); в май 1861 года, когда он был на похоронах Тараса Шевченко; к поездке в Лейпциг; ко временам работы над оперой "Тарас Бульба"; к образам Ольги О'Коннор и Ольги Липской, которые одарили его любовью, счастьем и вдохновением. Благодаря ленте "И в звуках память отзовется..." родилась тема нынешней эдиции фестиваля. Миколайчук OPEN пройдет под лозунгом "Человек в центре истории" в новой айдентике.

"Наш дизайн буквально вращается вокруг человека, главного героя или героини в кадре. Истории пересекаются, вокруг происходит вихрь событий, но в центре этого пересечения всегда есть человек со своими эмоциями, своим личным видением мира. Графические элементы в виде лучей - это визуальная метафора к фокусу на человека как центральную фигуру истории. Также эти элементы ассоциируются с кинематографическим светом. Мы отказываемся от овальных форм, присущих нам раньше, но остаемся в солнечной палитре цветов", - рассказала автор айдентики Юлия Нагорная.

Фестиваль продолжает принимать фильмы. До 15 марта можно подать украинские короткие метры и международные (включая украинские ленты) полные метры. Все условия доступны на платформе FilmFreeway.

Миколайчук OPEN также открыл продажу абонементов - зрительские уже в продаже.

Фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN" состоится с 14 по 21 июня 2025 года при поддержке Черновицкого городского совета.

Генеральный партнер индастри: AMO Pictures

Партнеры: SPACE Production, SYNDICATE

Генеральный медиапартнер: 1+1 media

Партнер вещания: Общественное Вещание(Общественное Культура, Общественное Черновцы, Радио Культура)

Медиапартнеры: Медиахолдинг С4, Киевстар ТВ, Шпальта, Черный Лотос, Радио 10, Медиа агентство "АСС",Буковинская волна

Следите за новостями на наших страницах Facebook и Instagram и на сайте фестиваля.