В центральных областях сегодня ожидаются грозы и град

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня в центральных, Сумской и Черниговской областях.

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Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, "днем в центральных, Сумской и Черниговской областях ожидаются грозы, град и шквалы ветра до 15-20 м/сек".