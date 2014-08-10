В центральных областях сегодня ожидаются грозы и град
12:45, 10 августа 2014Разное
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В центральных, Сумской и Черниговской областях сегодня ожидаются грозы и град.
В Украине ожидаются грозы / Фото: УНИАН
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня в центральных, Сумской и Черниговской областях.
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Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, "днем в центральных, Сумской и Черниговской областях ожидаются грозы, град и шквалы ветра до 15-20 м/сек".
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