Сильная жара в Украине спадет: синоптики обещают, что завтра температура не достигнет +37°

6 августа в Украине температура воздуха в течение дня уже не будет достигать +37 градусов, она снизится до +27+32 градусов. Только на юге и западе возможно местами до +35 градусов, сообщает Opogode.ua.

Осадки более возможны в ночные и утренние часы, а днем ​​будет преобладать сухая жаркая воздушная масса. Однако в западных областях и в Крыму грозовые дожди вероятны в течение дня.

В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +22, днем +30 +35 градусов.

В северных областях ночью отдельные небольшие дожди, грозы, днем без осадков. Температура воздуха ночью +18+ 24, днем +27+32 градуса.

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В центральных областях ночью локальные небольшие дожди, грозы, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем ​​+28+33 градуса.

На востоке будет преобладать сухая воздушная масса, лишь ночью возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +20+25 днем +27+32 градуса.

В южной части ночью ожидаются дожди с грозами, днем будет господствовать сухая солнечная погода, лишь в Крыму - локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +21+26, днем +30+35 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем ​​+28+30 градусов.

Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.