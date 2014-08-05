Сильная жара в Украине спадет: синоптики обещают, что завтра температура не достигнет +37°
Синоптики прогнозируют, что 6 августа в Украине сильная жара ослабеет.
6 августа в Украине температура воздуха в течение дня уже не будет достигать +37 градусов, она снизится до +27+32 градусов. Только на юге и западе возможно местами до +35 градусов, сообщает Opogode.ua.
Осадки более возможны в ночные и утренние часы, а днем будет преобладать сухая жаркая воздушная масса. Однако в западных областях и в Крыму грозовые дожди вероятны в течение дня.
В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +22, днем +30 +35 градусов.
В северных областях ночью отдельные небольшие дожди, грозы, днем без осадков. Температура воздуха ночью +18+ 24, днем +27+32 градуса.
Читайте такжеАномальная жара продержится в Украине до середины августа - синоптики
В центральных областях ночью локальные небольшие дожди, грозы, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем +28+33 градуса.
На востоке будет преобладать сухая воздушная масса, лишь ночью возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +20+25 днем +27+32 градуса.
В южной части ночью ожидаются дожди с грозами, днем будет господствовать сухая солнечная погода, лишь в Крыму - локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +21+26, днем +30+35 градусов.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем +28+30 градусов.
Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.