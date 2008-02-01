По инициативе ГАИ освятили мост Патона

Сегодня священниками было проведено освящение моста им. Патона в столице.

Такая акция, инициированная Департаментом Госавтоинспекции МВД Украины, проводилась впервые, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД

“Это мероприятие от Бога, - сказал начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ во время освящения. - Мост Патона – одно из наиболее проблемных мест в Киеве, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия, вследствие которых калечатся и погибают люди”. По его данным, только в этом году в авариях на мосту Патона погибли три человека.

С.КОЛОМИЕЦ выразил надежду, что “с Божьим благословением нам удастся преодолеть эту проблему - водители будут вести себя более дисциплинировано, да и сам Всевышний будет отводить беду”.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, проблемных мест в Киеве, где часто происходят ДТП, достаточно много, и “усилия работников милиции по предотвращению несчастных случаев там давали недостаточный результат”. Теперь Госавтоинспекция планирует, что в дальнейшем будут освящены и другие наиболее аварийные места в столице, особенно те, где вследствие дорожно-транспортных происшествий погибали люди, отметил начальник Департамента ГАИ.