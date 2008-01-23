Александр Цекало породнился с Верой Брежневой

Избранницей 47-летнего ведущего и шоумена Александра Цекало стала младшая сестра бывшей солистки группы ВИА Гра Вика Галушка.

Вероятно, поэтому Александр и скрывает тщательно жену, не желая, чтобы публика узнала о том, что он породнился с сексапильной блондинкой. Видя публичную жизнь сестры, Вика очень не хотела, чтобы и ее собственная судьба стала достоянием общественности.

С 23-летней Викторией Александр познакомился на модном показе «Блондинки», к которому имела отношение близкая подруга Веры Брежневой и известный украинский дизайнер Ольга Навроцкая. У нее Вика и работала ассистентом до тех пор, пока не переехала в Москву.

Пара сыграла свадьбу втайне от многих друзей, об этом знали только родные. Остальным Александр рассказал позже.

Сейчас молодожены живут в съемной квартире, с нетерпением ожидая переезда в загородный дом, который достраивает Цекало.

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