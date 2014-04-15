Состоится ли поединок дзюдо между Путиным и Коновалюком?

Валерий Коновалюк отметил в одном из своих интервью российским журналистам, что он также, как и Владимир Путин, занимается боевыми искусствами. Как и Президент России, кандидат на аналогичную должность на Украине, является мастером спорта в борьбе на татами.

По словам политика, он считает, что тактика российского Президента в плане принятия непрогнозируемых решений, дает ему определенные преимущества на политической арене.

Именно поэтому Коновалюк предложил Владимиру Путину не только встретиться для обсуждения вопросов в официальном формате, но и на татами для дзюдо в рамках поединка. Согласится ли российский Президент на подобную встречу, остается загадкой.