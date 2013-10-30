100 дней до Сочи

До олимпийских Игр в Сочи осталось ровно 100 дней. В ноябре начнется новый сезон во всех основных олимпийских видах программы, за исключением хоккея, где Дворцы спорта принимают команды и их болельщиков еще с сентября. С новыми надеждами в новый сезон вступают и украинские болельщики. Хотя надежд этих, все меньше и меньше...

Основными видами спорта для Украины на Белых играх всегда считались биатлон и фигурное катание. В этот раз фигуристы явно не будут на ведущих позициях. Уже один тот факт, что спортсмены завоевали путевку на Игры – Елизавета Усманцева и Роман Талан в парном катании – можно назвать огромным успехом. Времена Оксаны Баюл, Виктора Петренко или танцевального дуэта Елена Грушина – Руслан Гончаров уже давным-давно прошли. От современного поколения фигуристов, даже тех, кто был воспитан в знаменитой одесской школе, ждать особо ничего не приходится.

От биатлонистов ждать чего-то медального было бы также неуместно, если бы не чемпионат мира-2013. В феврале, в чешском Нове-Место, наши спортсмены завоевали пять медалей, одна из которых - "золотая" (впервые за десять лет проведения мировых первенств), и громко заявили о себе ровно за год до Игр на черноморском побережье Кавказа.

Полный комплект наград собрала лидер команды Елена Пидгрушная, а серебряными призерами стали сразу четыре украинки – в эстафете. Президент Федерации биатлона Украины в свое время прославился фразой "Не вгадали з мастилами". Так он на протяжении многих лет оправдывал неудачи наших биатлонистов на всех крупных международных соревнованиях, имея в виду, специальную смазку на лыжах, благодаря которой лыжи быстрее едут по дистанции. Спортсмену это позволяет сохранить столь необходимую физическую энергию на огневом рубеже, где винтовку нужно держать крепко, чтобы она не дрожала перед выстрелом. Судя по логике главного биатлонного чиновника нашей страны, на сей раз - "вгадали".

Насколько благосклонной будет Фортуна для наших спортсменов на биатлонном стадионе Красной Поляны, в горах возле Сочи, предугадать практически невозможно. А вот то, что еще за год до Игр команда почувствовала в себе кураж, встала в один ряд с командами-лидерами мирового биатлона, разумеется, придаст ей дополнительное психологическое преимущество. И уже первые старты нового сезона в Кубке мира, которые пройдут в ноябре, покажут, как наша команда готова к сезону. Есть вероятность того, что и сейчас они будут достойно смотреться на фоне признанных лидеров, тех, кто свой авторитет добывал годами.

Вообще, Зимняя Олимпиада, конечно, на любителя. Следить за секундомером, покуда бегут лыжники, катятся с горы горнолыжники, фристайлисты или сноубордисты – занятие не самое увлекательное. Потому, в последние годы, все больше дисциплин проводят по формуле "масс-старт", где все стартуют одновременно и зрителю проще разобраться в том, кто является лидером на данный момент.

Другое дело – хоккей. Самый популярный и обсуждаемый вид спорта на Играх. С ним может сравниться, разве что, мужской лыжный марафон – гонка на 50 км. Недаром марафонская гонка лыжников и финал хоккейного турнира проходят в один день – заключительный на Играх. Вместе с Церемонией закрытия в придачу.

Но, хоккей, извините, не про нас. Сборная Украины весной едва выбралась из третьего по счету дивизиона мирового первенства во второй (об элите речь не идет с 2007 года, когда заняли последнее место на ЧМ в Москве), а все шансы на участие в Играх в Сочи потеряла еще в отборочном турнире, который прошел ровно за год до Игр, в феврале. Да и вообще, давайте дружно скажем спасибо за то, что у нас хоть национальный чемпионат существует. Накануне, 29 октября, как раз состоялся матч-открытие нового сезона. Между прочим, еще в сентябре не было уверенности в том, что этот турнир будет в принципе.

100 дней – срок грустный? Да нет, в общем-то. Ведь на какие-то медали мы рассчитываем. А, учитывая тот факт, что Украина – далеко не самая "зимняя" держава в плане климата, а медали на каждых новых Белых Играх, в среднем, завоевывают по 20-25 стран, это уже "кое что".

Скорее всего, таким образом, мы не будем совсем уж чужими на этом празднике. Во всяком случае, в это очень хочется верить.

Кирилл Стадниченко