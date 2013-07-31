Водитель внедорожника погиб при столкновении с велосипедисткой

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Вчера в пгт Талалаевка водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, двигаясь по улице, зацепил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. В результате маневра автомобиль съехал на бордюр и перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля, 1965 года рождения, от полученных травм умер на месте происшествия. Пассажир автомобиля и велосипедистка получили телесные повреждения и были доставлены в Талалаевскую центральную районную больницу.

Как уточнили УНИАН в Талалаевской районной больнице, сейчас пострадавшая женщина находится в реанимации. Состояние пострадавшего пассажира автомобиля средней тяжести.