Главное за день: обзор топ-новостей

Подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

Венецианская комиссия - о референдуме: изменения в Конституцию должна вносить ВР

Венецианская комиссия считает, что принятие конституционных изменений на референдуме может нанести вред законности в Украине.

Венецианская комиссия: Закон о референдуме не соответствует международным стандартам

Венецианская комиссия считает, что Закон «О всеукраинском референдуме" не полностью соответствует международным стандартам.

Яценюк передал Януковичу шесть вопросов для завтрашнего разговора

От фракции "Батькивщина" Президенту Украины передали для обсуждения шесть вопросов. Среди прочего на встрече с Януковичем Батькивщина спросит об освобождении Тимошенко.

Пляжи под Киевом массово распродают

Пляжи, находящиеся в непосредственной близости от Киева, массово выставляют на продажу.

Кличко к Януковичу не пойдет - он предлагает «лучший» вариант

Представители фракции "УДАР" завтра на встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем не пойдут.

МИД: Украина пересмотрит спецпошлины на автомобили, если того потребует ЕС

Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Янукович и Лукашенко дали старт демаркации границы

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодня был дан старт демаркации белорусско-украинской границы.

Ефремов дал понять, что Венецианская комиссия ему не указ

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что к рекомендациям Венецианской комиссии нужно прислушиваться, но решения народные депутаты будут принимать в сессионном зале Верховной Рады.

Лукашенко: мы встречаемся с Януковичем без шума, без пыли очень часто

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает знаковым сегодняшний визит в Украину.

Азаров говорит, что немецкий газ на 100 долларов дешевле российского

Газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ компании "Газпром".

За избиение журналистов будут судить четырех человек

За нападение на Сницарчук и Соделя судить четырех человек - замгенпрокурора.