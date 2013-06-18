МИД: Украина пересмотрит спецпошлины на автомобили, если того потребует ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

"В зависимости от переговоров, которые будут проводиться на эту тему, мы возьмем на себя обязательства изменить или отказаться от защитных мер через определенное время, месяцы или годы", - сказал Майко.

По его словам, вполне возможно, что Украина будет вынуждена определенным образом пересмотреть подходы к определению спецпошлин.

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"Если введение защитных мер приводит к потенциальным потерям наших партнеров, то они могут выдвинуть требования обговорить эти вопросы", - сказал замминистра, отметив, что следствием этого могут стать определенные изменения.

Вместе с тем, он отметил, что со стороны Евросоюза уже поступило предложение обговорить вопрос спецпошлин, при этом оно не позиционируется как проблема на пути к подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

"Я не думаю, что этот вопрос будет проблемой при подписании соглашения о ЗСТ с ЕС, потому что цена вопроса не так уж велика", - сказал Майко.

Однако, по его словам, данный вопрос очень чувствительный и необходимо думать о том, как компенсировать эти меры.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года).

Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.