За избиение журналистов будут судить четырех человек

По делу нападения на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя 18 мая будут судить четырех человек. Об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 18 июня сообщил заместитель генерального прокурора Анатолий Пришко, сообщает «Телекритика».

«По этому делу четверо уже идут в суд», - сказал он.

Ранее прокуратура Шевченковского района утвердила и направила в Шевченковский райсуд обвинительный акт в отношении одного подозреваемого в хулиганских действиях и препятствовании журналистам - Вадима Титушко, а досудебное расследование в отношении других трех подозреваемых продолжалось.

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По словам Пришко, за этот год в целом открыто около 150 уголовных производств относительно нарушения прав журналистов, в том числе 40 - по 171-й статье Уголовного кодекса (препятствование деятельности журналистов), восемь из них направлены в суд.

Напомним, 18 мая во время митинга оппозиции (около 14.20) неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защитили журналистов, хотя те обращались за помощью. Также представители милиции не воспользовались фото- и видеоматериалами, чтобы оперативно задержать нападавших.

Как известно, Шевченковским райуправлением милиции в связи с событиями 18 мая в центре Киева расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ч. 1 ст.171 УКУ (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).