Венецианская комиссия: закон о референдуме не отвечает стандартам

Об этом говорится в обнародованной на сайте Венецианской комиссии официальной позиции относительно закона о референдуме, принятого Верховной Радой в ноябре 2012 года.

«Можно сказать, что практически безграничный перечень вопросов, которые могут быть вынесены на референдум, по закону является проблематичным с точки зрения международных стандартов, которые четко отмечают, что референдум не должен использоваться для подрыва установленного Конституцией распределения власти», - отмечает комиссия.

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В документе отмечается, что закон о референдуме не предусматривает никаких предохранителей от возможности проведения референдума по народной инициативе по вопросам, которые, по Конституции, могут инициироваться исключительно Президентом или парламентом, например, назначения или освобождения высших должностных лиц.

“Более того, проблема становится очевиднее в свете статьи 95 параграфа 1 закона, который устанавливает, что результаты национального референдума по народной инициативе являются окончательными, они не требуют подтверждения никакими органами власти и являются обязательными для украинских граждан и органов власти”, - отмечается в позиции Венецианской комиссии.

Кроме того, в документе обращается внимание на сложность текста закона, который содержит слишком много технических деталей, что может запутать как членов избирательных комиссий, так и избирателей.

“Многие из этих технических проблем могут быть решены путем принятия единого Избирательного кодекса, который установит четкие правила выборов и референдумов, в частности, технические аспекты деятельности избирательных администраций и регистрации избирателей”, - отметили в комиссии.

Как сообщал УНИАН, Венецианская комиссия оценила закон о референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля.

Она установила, что разрешение выносить на референдум вопросы о внесении изменений в Конституцию или о новой Конституции может нанести вред конституционной стабильности и законности в Украине.