Ефремов дал понять, что Венецианская комиссия ему не указ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя рекомендации Венецианской комиссии по закону о всеукраинском референдуме.

Ефремов подчеркнул: «Мы будем рассматривать все вопросы, которые они поднимают. Но решения будут принимать депутаты в сессионном зале, как они считают нужным принимать».

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«У нас есть свое государство и у нас есть определенные обстоятельства, и в этом государстве принимаются соответствующие решения, и депутат этого не учитывать не может», - подчеркнул Ефремов.