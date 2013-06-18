Ефремов дал понять, что Венецианская комиссия ему не указ
15:42, 18 июня 2013Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что к рекомендациям Венецианской комиссии нужно прислушиваться, но решение народные депутаты будут принимать в сессионном зале Верховной Рады.
Ефремов: у нас свое государство и свои обстоятельства
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя рекомендации Венецианской комиссии по закону о всеукраинском референдуме.
Ефремов подчеркнул: «Мы будем рассматривать все вопросы, которые они поднимают. Но решения будут принимать депутаты в сессионном зале, как они считают нужным принимать».
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«У нас есть свое государство и у нас есть определенные обстоятельства, и в этом государстве принимаются соответствующие решения, и депутат этого не учитывать не может», - подчеркнул Ефремов.
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