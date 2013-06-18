Венецианская комиссия - о референдуме: изменения в Конституцию должна вносить ВР

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в обнародованной официальной позиции Венецианской комиссии относительно Закона «О всеукраинском референдуме», принятого Верховной Радой в ноябре 2012 года.

“Возможность принимать Конституцию на референдуме, созываемом по народной инициативе, кажется, не предусмотрена действующей Конституцией Украины”, - отмечается в позиции Венецианской комиссии, обнародованной на ее сайте.

“Предоставление разрешения на национальный референдум по народной инициативе относительно новой Конституции или изменений к Конституции... позволит избежать необходимости голосования квалифицированного большинства в Верховной Раде. Комиссия искренне верит, что это нанесет вред конституционной стабильности и законности в Украине”, - продолжается в документе.

Венецианская комиссия подчеркивает, что и в своих предварительных выводах по проектам законов о референдуме в Украине отмечала, что и изменения в Конституцию, и даже принятие новой Конституции должно приходить по процедуре, установленной действующим Основным Законом. При этом, отмечает Венецианская комиссия, требование конституционного большинства голосов в Верховной Раде в поддержку таких изменений или новой Конституции должно сохраняться.

Венецианская комиссия провела оценку закона о национальном референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля.