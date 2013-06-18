Лукашенко: мы встречаемся с Януковичем без шуму, без пыли очень часто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время совместного заявления для прессы с Президентом Украины Виктором Януковичем.

В то же время Лукашенко раскритиковал публикации в украинских СМИ относительно того, что якобы наконец, после долгого перерыва, состоялась встреча двух президентов, наконец Президент Беларуси приехал в Украину. «Хочу сказать, прежде всего для украинских представителей СМИ, поскольку белорусские об этом знают. Мы с Виктором Федоровичем имеем практику без шуму, без пыли встречаться очень часто и обсуждать наши проблемы. И то, что сегодня состоялся знаковый, как мы его называем визит, это результат наших многочисленных встреч и консультаций по многим вопросам», - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что сегодня было принято много важнейших решений. В том числе и касающихся государственной границы между двумя странами, которые он назвал «судьбоносным». «Все те, кто считает, что у нас это чуть ли не первая встреча и у нас нет переговорного процесса, те глубоко заблуждаются. Не все то, что блестит, и то, что на поверхности, то надо видеть и ценить», - сказал Лукашенко, добавив, что он со своим украинским коллегой направлены на принятие решений и обсуждение проблем с целью достигнуть результата.

В свою очередь Янукович назвал эти слова Лукашенко словами от души. «Любые наши действия, которые будут направлены на объединение усилий, улучшение торгово-экономических отношений, создание условий развития бизнеса, привлечение инвестиций, расширение этих возможностей на других рынках, мы это все должны делать. И эти все вопросы мы сегодня обсуждали», - сказал Янукович. Он поблагодарил своего коллегу, назвав Лукашенко старым другом, за конструктивный диалог. «Это действительно мой старый друг, с которым у нас нет никаких секретов. Мы очень редко подбираем слова, когда мы общаемся один на один, я думаю, что дипломатическая тональность существует только на официальных мероприятиях и по-другому не может быть между добрыми соседями», - сказал Янукович, высказав уверенность, что украинско-белорусские отношения будут развиваться.

Янукович высказал убеждение, что все сегодняшние решения будут способствовать развитию двусторонних отношений. «Мы имеем многовековую историю наших отношений, и сегодня, конечно, сравнения, которые иногда мелькают в прессе - когда было лучше, когда было хуже, они вообще-то неуместны, потому что все, чтобы мы не делали, народны наших стран нас всегда поправят», - высказал убежденность Янукович, добавив: «Мы ж ничего плохого не собирались делать, и наш диалог между главами государств - он тоже многолетний и всегда был и есть абсолютно дружественный... Ну, я бы сказал, конструктивный, как сейчас принято говорить, не считая того, что мы иногда... наши отношения переводим в эмоции по поводу тех или иных событий». Янукович считает это абсолютно нормальным, поскольку, по его словам, страны дорожат своим совместным прошлым и думают о своем совместном будущем.