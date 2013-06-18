Яценюк передал Януковичу 6 вопросов для завтрашней встречи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сказал в интервью журналистам.

По его словам, один из вопросов касается почти 10-процентного падения производства в Украине.

“Президент Украины должен сказать, когда его правительство внесет программу действий правительства и что он, как Президент Украины, собирается в этом плане делать”, - заявил Яценюк.

Он напомнил, что для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо решить ряд вопросов, среди которых освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко, а также принять законы, которые касаются избирательной системы, и новый закон о прокуратуре.

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“Прокуратура будет органом, который не деньги собирает, а защищает закон и правопорядок”, - добавил Яценюк.

Кроме того, по его словам, «Батькивщина» требует, «чтобы Янукович дал своему так называемому большинству указание проголосовать за проведение выборов в 5 проблемных округах и в городе Киеве — мэра Киева и Киевского городского совета в текущем году, а именно на 27 октября 2013 года».

Также Яценюк заявил, что оппозиция хочет обсудить с Президентом “катастрофическую ситуацию” с политическими преследованиями. Он отметил, что на народных депутатов от оппозиции оказывается давление.

Кроме того, Яценюк отметил необходимость создания национального антикоррупционного бюро. “Президент должен не возглавлять коррупцию, а бороться с коррупцией”, - подчеркнул он.

Яценюк в очередной раз заявил, что встреча оппозиционеров с Президентом должна состояться публично, «в присутствии СМИ, и после этого мы готовы выслушать Президента Украины в стенах ВР без какой-либо обструкции с его посланием — он должен выполнить свой конституционный долг».