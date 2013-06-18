Кличко к Януковичу не пойдет - он предлагает «лучший» вариант

Об этом в комментарии УНИАН заявил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что “кулуарных встреч не должно быть. Он сказал, что фракция “УДАР” требовала встречу с Президентом Украины с участием представителей СМИ, но “лучший вариант — мы приглашаем Президента выступить в стенах парламента с посланием, которое он должен сделать, и это прописано в Конституции Украины”.

На уточняющий вопрос УНИАН, пойдут ли они все-таки на встречу, если будут присутствовать СМИ, Кличко ответил: “Я уверен в том, что прессы там не будет, что там будет одна президентская камера”. По его словам, потом, после встречи, каждый начнет давать свои комментарии, свои варианты того, о чем говорилось на встрече.

На вопрос, пойдет ли он на встречу с Януковичем завтра, Кличко ответил: “Встреча с Президентом должна проходить в стенах парламента. Пусть он приходит к нам”.

Как сообщал УНИАН, глава государства Виктор Янукович пригласил на встречу в Администрации Президента руководителей всех парламентских фракций и председателя Верховной Рады.

Как сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак, встреча состоится в среду, 19 июня, в 14.30, в помещении Администрации Президента Украины.