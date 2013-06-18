На встрече с Януковичем Батькивщина спросит об освобождении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады председатель этой фракции Арсений Яценюк.

Он сказал: “Мы к Президенту Януковичу имеем невероятно важный вопрос, который касается европейской интеграции. В рамках этого вопроса есть три тезиса и три пункта, которые должны быть выполнены, и одним из основных пунктов является прекращение политических преследований и освобождение Юлии Тимошенко. Этот вопрос будет поднят на нашей встрече, и мы хотим, чтобы Виктор Янукович дал четкий ответ, когда и в какие сроки будут решены три критерия для подписания соглашения с ЕС”.

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По словам Яценюка, также фракция хочет услышать от Януковича, “как будет освобождена Тимошенко”.

Он отметил, что состояние здоровья Тимошенко “является сегодня угрожающим. И для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо оказать медицинскую помощь Тимошенко за пределами Украины”.

Яценюк подчеркнул, что оппозиция будет обращаться ко всем украинским и международным инстанциям, чтобы “дать возможность получить медицинскую помощь Тимошенко за рубежом”.