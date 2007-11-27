Чиновники громко отпраздновали 75-летие хлебозаготовок на Киевщине. А как же Голодомор?

Реплика Всю весну и все лето в Украине громко били в барабаны, столы ломились от яств, рекой лилась водка – это области и районы с помпезностью, которая значительно превосходила празднование Дня независимости, отмечали свое 75-летие. Но наиболее торжественно это „событие” отгремело в Киевской области – при участии самого Президента Виктора Ющенко – когда он лично вручал высокие государственные награды по поводу “юбилея”.

Неужели никому из участников торжеств и в голову не пришла мысль, что именно 75 лет тому назад здесь, в Киевской области, да и по всей Украине, у людей забирали все до последней крошки?..

Биг-бордами „Київщині 75 лет” полгода были завешены все автомагистрали, хотя это утверждение является абсурдным и обидным для ее жителей. Ведь Киевщине в действительности свыше 1500 лет! А если так уже хотелось что-то отпраздновать именно в 2007 году, то историки в нашей семитысячелетней истории (на территории Киевщины находится Триполье!) могли бы найти более достойную для празднования дату, чем дату сталинского админтерраздела весной 1932 года, целью которого было „улучшение хлебозаготовок”.

Историки разошлись в оценке конечной цели, ради которой кремлевские кормчие эти хлебозаготовки „улучшали”. Одни утверждают, что ради такого перенасыщения мирового рынка зерна, которое приведет к кризисам и даст толчок к новым революциям во многих странах. Другие – что целью было догнать и перегнать капиталистов за счет ускоренной индустриализации СССР за средства, вырученные от продажи зерна.

...Большинство участников поминальных мероприятий по жертвам Голодомора со своих общегосударственных и областных трибун твердят, что это был спланированный геноцид против украинского народа. Разделяя последнее утверждение, все-таки хочу знать, когда наши высокопоставленные должностные лица были искренни – весной, когда праздновали 75-летие сталинского административно-территориального раздела, или осенью – отмечая 75-летие Голодомора, который этот новый админтерраздел организационно обеспечил...

Сергей Буряк, г. Яготин Киевской обл.