Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Пожар в московском метро: медпомощь понадобилась 31 пассажиру

Пожар произошел на перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" в результате возгорания силового кабеля.

Ахметов покупает Укртелеком

Финансово-промышленная группа Украины "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобретает у австрийской группы Epic контроль над национальным оператором фиксированной связи "Укртелеком", сообщили в пресс-службе СКМ. Эксперт прикинул, сколько Ахметов заплатил за Укртелеком

В Чехии из подтопленных районов эвакуировали 19 тысяч человек

Правительство Чехии выделит на ликвидацию последствий паводка около 270 млн. долларов.

Журналисты оценили «на троечку» состояние свободы слова в Украине

По результатам опроса журналисты оценили состояние свободы слова в Украине в 3,8 балла по десятибалльной шкале.

ВР отказалась обложить налогом деньги, которые выводят на Кипр

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982".

УЕФА назвал лучших футболистов Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лучших футболистов и клуб по итогам сезона в Украине.

Журналисты завтра собираются в «Межигорье»

6 июня журналисты проконтролируют исполнение решения суда о запрете акции под «Межигорьем».

Президенту верят 6,5% украинцев, ВР - 1,6% (опрос)

В украинском обществе только три социальные институты имеют преимущественное доверие со стороны граждан: церковь, СМИ и Вооруженные силы.

ЕС хочет быть уверен, что сотрудничество Украины с ТС не помешает ассоциации

ЕС не против сотрудничества Украины с Таможенным союзом, но не хочет, чтобы оно мешало соглашению об ассоциации.

Отбор ЧМ-2014: Украина сыграет с Англией на Олимпийском

Футбольный матч отбора на чемпионат мира Украина-Англия пройдет в Киеве.

Эксперты полагают, что Украина не рискнет подавать в суд на Газпром

Украина не будет обращаться в Стокгольмский арбитраж, ожидая, что это сделает Россия, - считают эксперты.