Главное за день: обзор топ-новостей
В Москве горело метро. Ахметов покупает Укртелеком. ВР отказалась обложить налогом деньги, которые выводят на Кипр.
Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:
Пожар в московском метро: медпомощь понадобилась 31 пассажиру
Пожар произошел на перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" в результате возгорания силового кабеля.
Финансово-промышленная группа Украины "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобретает у австрийской группы Epic контроль над национальным оператором фиксированной связи "Укртелеком", сообщили в пресс-службе СКМ. Эксперт прикинул, сколько Ахметов заплатил за Укртелеком
В Чехии из подтопленных районов эвакуировали 19 тысяч человек
Правительство Чехии выделит на ликвидацию последствий паводка около 270 млн. долларов.
Журналисты оценили «на троечку» состояние свободы слова в Украине
По результатам опроса журналисты оценили состояние свободы слова в Украине в 3,8 балла по десятибалльной шкале.
ВР отказалась обложить налогом деньги, которые выводят на Кипр
Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982".
УЕФА назвал лучших футболистов Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лучших футболистов и клуб по итогам сезона в Украине.
Журналисты завтра собираются в «Межигорье»
6 июня журналисты проконтролируют исполнение решения суда о запрете акции под «Межигорьем».
Президенту верят 6,5% украинцев, ВР - 1,6% (опрос)
В украинском обществе только три социальные институты имеют преимущественное доверие со стороны граждан: церковь, СМИ и Вооруженные силы.
ЕС хочет быть уверен, что сотрудничество Украины с ТС не помешает ассоциации
ЕС не против сотрудничества Украины с Таможенным союзом, но не хочет, чтобы оно мешало соглашению об ассоциации.
Отбор ЧМ-2014: Украина сыграет с Англией на Олимпийском
Футбольный матч отбора на чемпионат мира Украина-Англия пройдет в Киеве.
Эксперты полагают, что Украина не рискнет подавать в суд на Газпром
Украина не будет обращаться в Стокгольмский арбитраж, ожидая, что это сделает Россия, - считают эксперты.