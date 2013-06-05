В Чехии из подтопленных районов эвакуировали 19 тысяч человек

Правительство Чехии выделит на ликвидацию последствий последнего, одного из самых сильных в истории страны, паводка около 270 млн долларов (5,3 млрд крон), и намерено обратиться в Еврокомиссию о предоставлении дополнительной помощи из фондов Европейского Союза.

Об этом сообщил глава правительства страны Петр Некас, которого цитирует чешское информационное агентство CTK.

"4 млрд крон на такие случаи зарезервированы в бюджете текущего года, и 1,3 млрд крон будет выделено на реконструкцию автомобильных и железнодорожных дорог из государственного фонда инфраструктуры", - сказал премьер-министр Чехии, посетивший затопленные регионы.

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Он отметил, что Чехия рассчитывает на получение средств из "Фонда солидарности" Евросоюза, который был создан после так называемого "паводка столетия" 2002 года, от которого также пострадала Чехия. Некас не уточнил, какую сумму Чехия хочет получить из этого фонда.

CTK сообщает, что потерявшие из-за повадка свое имущество чехи могут рассчитывать на финансовую помощь государства в размере до 15 прожиточных минимумов, что максимум составит около 2,6 тыс. долларов.

По данным агентства, по состоянию на утро 5 июня из подтопленных территорий эвакуировано 19 тыс. человек, более половины - из Устецкого региона на северо-западе страны.

15 тыс. сотрудников спецслужб и волонтеров занимаются ликвидацией последствий паводка и недопущением затопления других территорий. Кроме того, правительство Чехии направило на борьбу с паводком 2 тыс. военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество жертв паводка в Чехии выросло до 8 человек. Ранее польские СМИ со ссылкой на чешские власти сообщали об убытках в размере около 1 млрд долларов.

Начавшиеся из-за сильных дождей паводки в Европе нанесли самый большой урон Чехии, Германии и Австрии. В некоторых регионах за несколько дней выпала месячная норма осадков.

Во время паводка в 2002 году в Чехии погибло 17 человек, а убытки власти оценили в 26 млрд долларов.