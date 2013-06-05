Президенту верят 6,5% украинцев, ВР - 1,6% (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с Социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая.

Согласно исследованию, церкви полностью доверяют 31,7% опрошенных, преимущественно доверяют - 38,4%, преимущественно не доверяют - 10,6%, совсем не доверяют - 9,3%.

СМИ полностью доверяют 10,3% респондентов, преимущественно доверяют - 48%, преимущественно не доверяют - 21,2%, совсем не доверяют - 12,6%.

Вооруженным силам полное доверие выразили 8,2%, преимущественно армии доверяют 40,4%, преимущественно не доверяют - 18,9% и совсем не доверяют - 18,3% респондентов.

Все другие социальные институты - Верховная Рада, суды, политические партии, правительство, милиция, банки, прокуратура, Президент Украины, Конституционный Суд, СБУ и местные органы власти - имеют негативный баланс доверия-недоверия.

Так, Президенту полностью доверяют лишь 6,5% опрошенных, преимущественно доверяют - 19,3%, преимущественно не доверяют - 23,9% и совсем не доверяют - 45% украинцев.

Верховной Раде полностью доверяют лишь 1,6% респондентов, преимущественно доверяют - 14,7%, преимущественно не доверяют - 31,7% и совсем не доверяют - 45,1%.

Правительству выразили полное доверие лишь 3% украинцев, преимущественно доверяют - 19,3%, преимущественно не доверяют - 26,9%, совсем не доверяют - 44,1% респондентов.

*** Все было опрошено 2 тыс. 10 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.